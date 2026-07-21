В РФ могут создать реестр лиц, посягнувших на половую неприкосновенность детей

В России могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Это следует из направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями, подготовленной Минцифры.
В документе также упоминается усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направления деятельности, а не готовые решения. Речь идёт о рассмотрении возможности создания такого реестра и применения дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, окончательные решения не приняты.
Создать единый реестр педофилов и ввести за ними пожизненный надзор предлагала еще в 2020 году действующий на тот момент детский омбудсмен Анна Кузнецова. Поводом стали трагические события в Рыбинске, когда ранее судимый за изнасилование и убийство ребенка мужчина убил двух девочек.
Бывший следователь СК Андрей Гривцов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил идею о создании реестра как полезную для расследований, однако посчитал не совсем правильным вводить за преступниками пожизненный надзор, поскольку это ущемляет их права.