В РФ могут создать реестр лиц, посягнувших на половую неприкосновенность детей

В документе также упоминается усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направления деятельности, а не готовые решения. Речь идёт о рассмотрении возможности создания такого реестра и применения дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, окончательные решения не приняты.