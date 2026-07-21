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В РФ могут создать реестр лиц, посягнувших на половую неприкосновенность детей

В доктрине Минцифры по борьбе с IT-преступлениями предложено усилить ответственность за преступления против детей в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В России могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Это следует из направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями, подготовленной Минцифры.

В документе также упоминается усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направления деятельности, а не готовые решения. Речь идёт о рассмотрении возможности создания такого реестра и применения дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, окончательные решения не приняты.

Создать единый реестр педофилов и ввести за ними пожизненный надзор предлагала еще в 2020 году действующий на тот момент детский омбудсмен Анна Кузнецова. Поводом стали трагические события в Рыбинске, когда ранее судимый за изнасилование и убийство ребенка мужчина убил двух девочек.

Бывший следователь СК Андрей Гривцов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил идею о создании реестра как полезную для расследований, однако посчитал не совсем правильным вводить за преступниками пожизненный надзор, поскольку это ущемляет их права.