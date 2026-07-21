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Родителям объяснили, что делать, если ребенок проглотил магниты

В таких случаях необходимо делать операцию.

Источник: Время

Если ребёнок проглотил магниты, то операция неизбежна. Об этом в интервью изданию РИАМО сообщила врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова.

Она отметила, магниты, которые попали в желудочно-кишечный тракт, примагничиваются друг к другу и вызывают болевой синдром, нарушение питания тканей и, как следствие, пролежни. Впоследствии на месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, там образуются рубцы.

Петрова-Колосова добавила, что, если несколько магнитов попали в кишечник, то развивается непроходимость. В таких случаях приходится удалять часть кишечника.