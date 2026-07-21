Родителям объяснили, что делать, если ребенок проглотил магниты

Она отметила, магниты, которые попали в желудочно-кишечный тракт, примагничиваются друг к другу и вызывают болевой синдром, нарушение питания тканей и, как следствие, пролежни. Впоследствии на месте пролежней ткани воспаляются и мертвеют, там образуются рубцы.