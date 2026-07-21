В «Укрэнерго» заявили о тяжёлой предстоящей зиме на Украине

Несмотря на восстановление части ранее повреждённых мощностей, объекты генерации остаются уязвимыми перед возможными массированными ракетными и беспилотными атаками. При этом ремонт энергообъектов продолжается.
Однако имеющихся темпов восстановления пока недостаточно, чтобы полностью восполнить потери крупных электростанций. В компании отмечают, что дополнительную нагрузку на систему может создать резкий рост потребления электроэнергии во время сильных холодов.
По данным «Укрэнерго», при морозах около −10 градусов здания могут начать быстро терять накопленное тепло уже через несколько дней. Одновременное включение большого количества обогревателей способно значительно увеличить потребление и осложнить работу энергосистемы в период пиковых нагрузок.
Ранее российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Казанка Николаевской области с помощью ударного БПЛА «Герань-2». В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооружённых формирований Украины. В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают систематически поражать объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
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