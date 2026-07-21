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Умер Юрий Чигров, актёр сериалов «След» и «Глухарь»

Актер Юрий Чигров скончался на 78-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 июля, умер российский актер Юрий Чигров. Он знаком зрителю по сериалам «След» и «Глухарь». О кончине актера пишет издание «АиФ».

Юрий Чигров скончался на 78-м году жизни. Актер был выпускником МХАТ. В течение долгого периода он играл в Московском экспериментальном театре-студии под руководством Юденича.

«Печально… У Чигрова была онкология 4 стадии», — прокомментировал смерть актера его коллега Алексей Шилин.

Из жизни также ушел артист Дмитрий Поднозов. В последние полгода актер боролся с онкологией. В конце 2025 года врачи обнаружили у Дмитрия Поднозова рак легких с метастазами в головной мозг. Актер стал одним из основателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». На этой сцене артист исполнил роли в спектаклях по Достоевскому и Ницше.