Умер Юрий Чигров, актёр сериалов «След» и «Глухарь»

Из жизни также ушел артист Дмитрий Поднозов. В последние полгода актер боролся с онкологией. В конце 2025 года врачи обнаружили у Дмитрия Поднозова рак легких с метастазами в головной мозг. Актер стал одним из основателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». На этой сцене артист исполнил роли в спектаклях по Достоевскому и Ницше.