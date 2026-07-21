Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд

Кардиохирург Дмитрий Огнерубов рекомендовал несложный способ оценки состояния сердечно-сосудистой системы, не требующий специальных приборов.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат медицинских наук, кардиохирург Дмитрий Огнерубов рекомендовал несложный способ оценки состояния сердечно-сосудистой системы, не требующий специальных приборов. Подробности этого метода врач рассказал в своём профиле в Instagram*.

По словам специалиста, для проверки работы сердца достаточно быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Он отметил, что если человек справляется с этой задачей быстрее чем за 45 секунд, вероятность развития заболеваний сердца у него невелика.

Когда время выполнения упражнения составляет от 45 секунд до 1,5 минуты, это свидетельствует о том, что организм продолжает функционировать, однако его скрытые возможности постепенно уменьшаются, добавил медик.

«Если же подъем занял больше 1,5 минуты и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение, это уже совершенно точно очень серьезный сигнал проблем с сердцем», — предостерег Огнерубов.

Ранее американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала лосось самой полезной рыбой для здоровья сердца.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.