Врач раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд

Кандидат медицинских наук, кардиохирург Дмитрий Огнерубов рекомендовал несложный способ оценки состояния сердечно-сосудистой системы, не требующий специальных приборов. Подробности этого метода врач рассказал в своём профиле в Instagram*.
По словам специалиста, для проверки работы сердца достаточно быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Он отметил, что если человек справляется с этой задачей быстрее чем за 45 секунд, вероятность развития заболеваний сердца у него невелика.
Когда время выполнения упражнения составляет от 45 секунд до 1,5 минуты, это свидетельствует о том, что организм продолжает функционировать, однако его скрытые возможности постепенно уменьшаются, добавил медик.
«Если же подъем занял больше 1,5 минуты и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение, это уже совершенно точно очень серьезный сигнал проблем с сердцем», — предостерег Огнерубов.
Ранее американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала лосось самой полезной рыбой для здоровья сердца.
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