С 1 сентября волгоградцы будут платить по единому QR-коду

Банк автоматически рассматривает такой перевод как добровольное распоряжение средствами. Однако если человека ввели в заблуждение относительно получателя, это служит основанием для заявления в полицию по статье о мошенничестве. Эксперт советует сканировать коды только встроенными камерами банковских приложений или «СБПей», избегая сторонних программ.