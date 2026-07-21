С 1 сентября волгоградцы будут платить по единому QR-коду

С 1 сентября в России заработает единый QR-код для оплаты, объединяющий СБП, кешбек и цифровой рубль. Волгоградцам эксперты советуют быть внимательными при сканировании таких кодов, чтобы не стать жертвами мошенников, предупреждают эксперты.
Как сообщила кандидат экономических наук Ольга Дорошина, сам переход к технологии общего QR-кода на кассе безопасен, но мошенники могут наклеить свой код поверх оригинала. Риск также возникает при отправке кода под предлогом бесплатного Wi-Fi, отслеживания посылки или подтверждения личности.
Банк автоматически рассматривает такой перевод как добровольное распоряжение средствами. Однако если человека ввели в заблуждение относительно получателя, это служит основанием для заявления в полицию по статье о мошенничестве. Эксперт советует сканировать коды только встроенными камерами банковских приложений или «СБПей», избегая сторонних программ.
Перед подтверждением перевода следует проверить имя получателя на экране устройства. QR-коды из писем или сообщений открывать не рекомендуется. Если средства ушли мошенникам, необходимо оперативно обратиться в банк и правоохранительные органы, зафиксировав время и обстоятельства инцидента для возврата денег, — сообщает Life.
Ранее сообщалось об изменении правил назначения единого пособия.