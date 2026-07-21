Гастроэнтеролог Бережная посоветовала не хранить фрукты в холодильнике

Овощи и фрукты при длительном хранении в холодильнике теряют полезные свойства, поэтому лучше оставлять их при комнатной температуре или покупать в небольшом количестве. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.
«Овощи и фрукты нужно покупать в небольшом количестве для того, чтобы они не успевали у вас испортиться, особенно если это ягоды, клубника, черешня, которые имеют очень короткий срок хранения и очень быстро портятся», — сказала она.
По ее словам, фрукты можно хранить в холодильнике, поскольку там есть специальные отделение, но нужно понимать, что длительное хранение приводит к значительному уменьшению полезных веществ. Таким образом фрукты лучше всего хранить при комнатной температуре.
360.ru отметил, что регулярное употребление ягод помогает увеличить количество клетчатки, витамина C и полифенолов в рационе человека. Эти вещества поддерживают работу сердца, сосудов, обмен веществ и помогают сохранять нормальное артериальное давление.