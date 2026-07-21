Вратарь «Штурма» Худяков не пропустил голов в матче квалификации ЛЧ

ВЕНА, 21 июля. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» с российским вратарем Даниилом Худяковым со счетом 4:0 дома разгромил шотландский «Хартс» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Худяков провел на поле всю игру. Ответная встреча состоится 28 июля в Шотландии.
В третьем квалификационном раунде победитель противостояния между «Штурмом» и «Хартсом» сыграет с сильнейшим в паре турецкого «Фенербахче» и польского «Гурника». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула.