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Вратарь «Штурма» Худяков не пропустил голов в матче квалификации ЛЧ

Его команда разгромила во втором квалификационном раунде шотландский «Хартс».

ВЕНА, 21 июля. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» с российским вратарем Даниилом Худяковым со счетом 4:0 дома разгромил шотландский «Хартс» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Худяков провел на поле всю игру. Ответная встреча состоится 28 июля в Шотландии.

В третьем квалификационном раунде победитель противостояния между «Штурмом» и «Хартсом» сыграет с сильнейшим в паре турецкого «Фенербахче» и польского «Гурника». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула.