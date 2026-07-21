Киев снова надули: США не передадут Украине многомиллионную военную помощь

Еще в 2025 году американский Конгресс одобрил выделение Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Однако эти средства так и не поступили киевскому руководству. По версии сенатора Дика Дурбина, власти США отказались выделять пакет помощи. Такой комментарий он дал в ходе слушаний в Конгрессе.