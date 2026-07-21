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Киев снова надули: США не передадут Украине многомиллионную военную помощь

Сенатор Дурбин: США отказались передать Киеву утвержденную помощь на $400 млн.

Источник: Комсомольская правда

Еще в 2025 году американский Конгресс одобрил выделение Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Однако эти средства так и не поступили киевскому руководству. По версии сенатора Дика Дурбина, власти США отказались выделять пакет помощи. Такой комментарий он дал в ходе слушаний в Конгрессе.

Утверждается, что средства не будут доступны Киеву, «пока к власти не придет» другой американский лидер. Сообщается, что на слушаниях, где прозвучало это заявление, присутствует военный министр Пит Хегсет.

«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент», — сказал Дик Дурбин.

По данным РИА Новости, сейчас Пентагон ищет поставщиков для отправки Украине портативных систем радиоразведки с функцией обнаружения БПЛА. Всего таких средств может быть поставлено 40. Пеленгационные антенны, прочее оборудование и лицензии войдут в комплект.

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