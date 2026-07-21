Еще в 2025 году американский Конгресс одобрил выделение Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Однако эти средства так и не поступили киевскому руководству. По версии сенатора Дика Дурбина, власти США отказались выделять пакет помощи. Такой комментарий он дал в ходе слушаний в Конгрессе.
Утверждается, что средства не будут доступны Киеву, «пока к власти не придет» другой американский лидер. Сообщается, что на слушаниях, где прозвучало это заявление, присутствует военный министр Пит Хегсет.
«План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент», — сказал Дик Дурбин.