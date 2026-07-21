Новый муж звезды «Ранеток» оказался должником на 15 млн руб. и отцом троих детей

Ранее сообщалось, что 36-летняя Анна Руднева готовится стать многодетной матерью. Певица впервые показала подписчикам Илью Былушкина и детей от предыдущих отношений. Она рассказала, что случайно познакомилась с будущим мужем, хотя оба не планировали снова вступать в брак. От первого мужа Павла Сердюка Руднева воспитывает дочь Софию, а от музыканта Дмитрия Белина — сына Тимофея. Второй брак певицы завершился разводом в 2023 году. Пол будущего ребёнка Руднева пока не раскрыла.