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«Единая Россия» проверит обоснованность роста цен на общественный транспорт

Вопрос недопущения неоправданного повышения тарифов будет также включен в народную программу ЕР, отметил кандидат на выборы в Госдуму Евгений Поддубный.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Активисты партии «Единая Россия» проверят информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте в ряде регионов. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.

«Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет также включен в народную программу “Единой России”, — приводятся слова Поддубного на сайте фракции.

Он подчеркнул, что важно проверить, является ли повышение цен экономически обоснованным, или региональные перевозчики пользуются проблемами с поставками топлива для увеличения цен на свои услуги.

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