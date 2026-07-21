«Единая Россия» проверит обоснованность роста цен на общественный транспорт

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Активисты партии «Единая Россия» проверят информацию о росте цен на проезд в общественном транспорте в ряде регионов. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.
«Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет также включен в народную программу “Единой России”, — приводятся слова Поддубного на сайте фракции.
Он подчеркнул, что важно проверить, является ли повышение цен экономически обоснованным, или региональные перевозчики пользуются проблемами с поставками топлива для увеличения цен на свои услуги.