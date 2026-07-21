Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснил пользу морской воды в жару

Хирург Умнов: соль и йод в воде мешают бактериям размножаться.

Источник: Комсомольская правда

Риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме. Об этом «Газетой.Ru» рассказал хирург Александр Умнов.

«В морской воде есть факторы, которые создают менее благоприятную среду для многих болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, паразитов. Соль (хлорид натрия) и йод нарушают работу клеточных мембран некоторых патогенов, мешают им размножаться и в ряде случаев приводят к их гибели», — сказал специалист.

По его словам, в связи с этим риск случайно проглотить воду с опасными возбудителями, которые могут вызвать кишечную инфекцию, в море обычно ниже, чем в пресном водоеме.

Соленая вода действительно снижает риск ряда инфекций по сравнению с пресной, но это не гарантия безопасности, подчеркнул Умнов.

360.ru сообщил, что контакт с медузой не угрожает жизни, но будет болезненным. В случае получения ожога не стоит тереть это место руками, полотенцем или песком и не расчесывать его, даже если зуд или жжение очень сильные. Пораженный участок после контакта с медузой рекомендуют аккуратно промыть морской водой.