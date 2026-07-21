Врач объяснил пользу морской воды в жару

360.ru сообщил, что контакт с медузой не угрожает жизни, но будет болезненным. В случае получения ожога не стоит тереть это место руками, полотенцем или песком и не расчесывать его, даже если зуд или жжение очень сильные. Пораженный участок после контакта с медузой рекомендуют аккуратно промыть морской водой.