Врач объяснил пользу морской воды в жару

Риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме. Об этом «Газетой.Ru» рассказал хирург Александр Умнов.
«В морской воде есть факторы, которые создают менее благоприятную среду для многих болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, паразитов. Соль (хлорид натрия) и йод нарушают работу клеточных мембран некоторых патогенов, мешают им размножаться и в ряде случаев приводят к их гибели», — сказал специалист.
По его словам, в связи с этим риск случайно проглотить воду с опасными возбудителями, которые могут вызвать кишечную инфекцию, в море обычно ниже, чем в пресном водоеме.
Соленая вода действительно снижает риск ряда инфекций по сравнению с пресной, но это не гарантия безопасности, подчеркнул Умнов.
360.ru сообщил, что контакт с медузой не угрожает жизни, но будет болезненным. В случае получения ожога не стоит тереть это место руками, полотенцем или песком и не расчесывать его, даже если зуд или жжение очень сильные. Пораженный участок после контакта с медузой рекомендуют аккуратно промыть морской водой.