150 кв. м отмостки дома отремонтировали после вмешательства ГЖИ Нижнего

В Канавинском районе Нижнего Новгорода домоуправляющая компания отремонтировала более 150 квадратных метров отмостки вокруг дома № 7 по улице Витебской. Ремонт был проведен только после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области, куда обратились местные жители.
Ранее собственники неоднократно просили ДУК восстановить разрушенное покрытие, установить решетки на продухи и лотки для отвода осадков, но коммунальщики откладывали работы. При проверке инспекторы зафиксировали трещины, выбоины и полное отсутствие асфальта на отдельных участках, после чего выдали управляющей компании обязательное предписание.
На данный момент ДУК полностью демонтировала старое покрытие, уложила песчано-щебеночную подушку, установила бордюры и новый асфальт. Всего с начала 2026 года в Заречный отдел ГЖИ поступило почти 13 тысяч жалоб на работу ДУКов, а сумма выписанных штрафов коммунальщикам превысила 10,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Семёнову не хватает денег на ремонт водопровода в Нижегородской области.