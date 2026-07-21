150 кв. м отмостки дома отремонтировали после вмешательства ГЖИ Нижнего

На данный момент ДУК полностью демонтировала старое покрытие, уложила песчано-щебеночную подушку, установила бордюры и новый асфальт. Всего с начала 2026 года в Заречный отдел ГЖИ поступило почти 13 тысяч жалоб на работу ДУКов, а сумма выписанных штрафов коммунальщикам превысила 10,4 млн рублей.