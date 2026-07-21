Финляндия задержала двух человек при попытке пересечь границу с Россией

Пограничная служба Финляндии задержала двух человек при попытке пересечения российско-финляндской границы вне пропускных пунктов. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу Финляндии.
Задержание произошло в Иматре в понедельник вечером. Нарушители пересекли границу пешком и подали в Финляндии ходатайства о предоставлении убежища.
Пограничный комиссар Юго-Восточной Финляндии связался по факту инцидента с коллегами из российской погранслужбы по Выборгскому району. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в материале.
30 июня правительство России приняло решение о закрытии ряда железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Эстонией и Латвией.
В мае эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарва, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.