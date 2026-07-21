Переписки русскоязычных пользователей DeepSeek оказались в выдаче Google — СМИ

В компании MWS AI заявили, что признаков новой утечки или взлома сервиса нет. Предположительно, поисковики проиндексировали старые диалоги, которыми пользователи сами поделились по публичным ссылкам. Получить через них доступ к аккаунту или закрытой истории переписок также невозможно.