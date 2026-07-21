Переписки русскоязычных пользователей DeepSeek оказались в выдаче Google — СМИ

Часть переписок русскоязычных пользователей с китайским ИИ-сервисом DeepSeek стала доступна в Google при вводе специального запроса. Об ТАСС пишет во вторник, 21 июля.
В выдаче появляются страницы Shared Conversations, где видны вопросы, ответы чат-бота и названия отправленных ему документов. Скачать сами файлы, по наблюдениям агентства, нельзя.
В компании MWS AI заявили, что признаков новой утечки или взлома сервиса нет. Предположительно, поисковики проиндексировали старые диалоги, которыми пользователи сами поделились по публичным ссылкам. Получить через них доступ к аккаунту или закрытой истории переписок также невозможно.
По данным социологов, среди российской молодёжи наиболее популярен ChatGPT — им пользуются 67%. Далее следуют Google Gemini (20%), DeepSeek (18%) и голосовые помощники, в том числе «Алиса» (8%).