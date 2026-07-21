В России могут создать реестр осужденных за преступления против детей

Кроме того, в числе приоритетов обозначено совершенствование уголовно-правовых мер ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы детей, совершенные с использованием интернета. В Минцифры ранее подчеркивали, что доктрина определяет лишь основные направления работы и не является окончательным планом действий.