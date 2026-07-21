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В России могут создать реестр осужденных за преступления против детей

Рассмотрение вопроса о создании реестра лиц, которые посягнули на половую неприкосновенность несовершеннолетних, планируется в России.

Источник: Аргументы и факты

В России планируют рассмотреть возможность создания специального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такая инициатива включена в перечень направлений реализации доктрины по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.

Документ также предусматривает обсуждение дополнительных мер контроля в отношении таких лиц. Среди возможных механизмов рассматривается применение технических средств для усиления надзора, однако конкретные решения и порядок их реализации пока не определены.

Кроме того, в числе приоритетов обозначено совершенствование уголовно-правовых мер ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы детей, совершенные с использованием интернета. В Минцифры ранее подчеркивали, что доктрина определяет лишь основные направления работы и не является окончательным планом действий.

Ранее эксперт рассказал, почему преступникам удаётся манипулировать подростками, и что для родителей должно стать первыми «звоночками» о том, что их ребёнок попал в беду.