В России могут создать реестр осужденных за преступления против детей

В России планируют рассмотреть возможность создания специального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такая инициатива включена в перечень направлений реализации доктрины по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.
Документ также предусматривает обсуждение дополнительных мер контроля в отношении таких лиц. Среди возможных механизмов рассматривается применение технических средств для усиления надзора, однако конкретные решения и порядок их реализации пока не определены.
Кроме того, в числе приоритетов обозначено совершенствование уголовно-правовых мер ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы детей, совершенные с использованием интернета. В Минцифры ранее подчеркивали, что доктрина определяет лишь основные направления работы и не является окончательным планом действий.
Ранее эксперт рассказал, почему преступникам удаётся манипулировать подростками, и что для родителей должно стать первыми «звоночками» о том, что их ребёнок попал в беду.