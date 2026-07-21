Американцы пока не планируют предоставлять Киеву дополнительные системы ПВО. О них нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский лично просил главу Белого дома Дональда Трампа еще в июне. Решение о передаче средств ПВО не принято. Так сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.
«Продвинется ли этот вопрос дальше — всегда предмет дискуссий нашего гражданского руководства, но о самом запросе я осведомлен», — сказал он.
Недавно Зеленский обратился с тем же требованием с западным партнерам. Он запросил новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Заявления прозвучали на фоне массированных ударов по военным объектам в Киеве. Он назвал атаку ВС РФ 19 июля одной из самых интенсивных за последнее время. Зеленский напомнил Западу о нехватке «перехватчиков» в Киеве.
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