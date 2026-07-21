Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мольба Зеленского к Трампу остаётся без ответа: как продвигается вопрос систем ПВО для Украины

Кейн: США не приняли решение по запросу Зеленского о системах ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Американцы пока не планируют предоставлять Киеву дополнительные системы ПВО. О них нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский лично просил главу Белого дома Дональда Трампа еще в июне. Решение о передаче средств ПВО не принято. Так сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

«Продвинется ли этот вопрос дальше — всегда предмет дискуссий нашего гражданского руководства, но о самом запросе я осведомлен», — сказал он.

Недавно Зеленский обратился с тем же требованием с западным партнерам. Он запросил новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Заявления прозвучали на фоне массированных ударов по военным объектам в Киеве. Он назвал атаку ВС РФ 19 июля одной из самых интенсивных за последнее время. Зеленский напомнил Западу о нехватке «перехватчиков» в Киеве.

ПО ТЕМЕ.

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского: Зеленского прогнули, но это только начало.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше