Мольба Зеленского к Трампу остаётся без ответа: как продвигается вопрос систем ПВО для Украины

Недавно Зеленский обратился с тем же требованием с западным партнерам. Он запросил новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Заявления прозвучали на фоне массированных ударов по военным объектам в Киеве. Он назвал атаку ВС РФ 19 июля одной из самых интенсивных за последнее время. Зеленский напомнил Западу о нехватке «перехватчиков» в Киеве.