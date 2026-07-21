Львиная храбрость: как сотрудники зоопарка жертвовали собой, спасая животных от воздушных атак фашистов

Сразу после воздушной тревоги с Острова зверей убрали всех питомцев, и в воду глядел — туда упал фугасный снаряд. К счастью, из зданий сгорели только ресторан и контора, а также выбило стекла в оранжерее. Несколько «зажигалок» долетело до львятника: бомбы застряли в потолке и дверях клетки и горели. Надо было тушить их так, чтобы львы, тигры и леопарды не вырвались. Одна бомба провалилась в небольшую, длиной три метра, клетку нервной самки черного ягуара. Сотрудник Михаил Колесников сумел перевести «кошечку» в другое помещение за несколько минут, хотя на такую процедуру отводится не меньше двух дней. Семен Канцлер объяснил это «напором энергии» и «влиянием опасности». Показательно, что когда потом ягуара возвращали на место, на это ушли как раз два дня — эффект экстремальной ситуации пропал.