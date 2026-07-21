В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

«Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм “обратного взыскания”)», — говорится в документе.