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В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Механизм «обратного взыскания средств» со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям, могут ввести в России, тем самым разрешив банкам возвращать деньги жертвам, следует из проекта приказа Минцифры РФ.

Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.

«Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм “обратного взыскания”)», — говорится в документе.

Также планирует усовершенствовать порядок возврата похищенных средств со счетов клиентов, включая установление регламентированных сроков и ответственности участников.

Согласно проекту доктрины, будут внедрены механизмы, которые помогут организациям предотвращать мошеннические операции, включая применение контрольных показателей эффективности, а также рейтинговую систему, основанную на внедрении антифрод-инструментов.