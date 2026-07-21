В РФС сообщили, что рисков массового трансферного запрета ФИФА для клубов нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рисков введения Международной федерацией футбола (ФИФА) запрета на регистрацию игроков для клубов России нет. Об этом журналистам сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков.
16 июля ФИФА наложила трансферный запрет на «Ахмат». Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров сообщил ТАСС, что санкции связаны с созданием центра для выплат по солидарным взносам, где клубу из-за санкций не открывают счета, поэтому он не может ничего оплатить. Айдамиров сообщил, что «Ахмат» планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд. Журналист Иван Карпов сообщил, что после дела «Ахмата» трансферный запрет грозит всем клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По его словам, в 2022 году ФИФА создала во Франции клиринговую компанию, через которую должны проходить платежи от клубов, однако «Ахмату» отказывали в открытии счета.
«В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет, — сказал Дьяков. — Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием клирингового центра ФИФА».
«Во-вторых, никакого “массового бана” не существует. Трансферные запреты в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проводится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу клиринговый центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает “коллективной ответственности” — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие», — добавил он.
Также Дьяков подчеркнул, что для российского футбола нет угрозы «заморозки составов». «Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы “заморозки составов” для всего российского футбола нет», — добавил Дьяков.
«Сама ФИФА не назвала причины запрета на трансферы для “Ахмата”. Ограничения были наложены 14 июля, их снимут после устранения оснований», — заключил он.