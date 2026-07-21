В России смогут усилить защиту детей от посягательств через интернет

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правовые инструменты для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей, совершаемые через интернет, смогут усилить в России, говорится в проекте доктрины, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств.
Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.
«Реализация доктрины в сфере повышения эффективности правоохранительной и контрольной деятельности предполагает решение следующих задач: усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей, совершаемые с использованием сети “Интернет” и иных информационно-телекоммуникационных сетей», — следует из проекта доктрины.
Кроме того, рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, и применении в отношении них дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств.