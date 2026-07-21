«Герань-4 сикер» вывела из строя газоперерабатывающую установку ВСУ. Видео © Минобороны России.
«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” по газоперерабатывающей установке в населённом пункте Ефремовка в Харьковской области. В результате удара установка выведена из строя», — уточнили в ведомстве.
Ранее Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ разгрузки и хранения грузов военного назначения. Напомним, российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре Украины на Чёрном море. По данным Минобороны РФ, целью атак становятся объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для приёма, хранения и перевалки военных грузов, горюче-смазочных материалов, а также производства и сборки беспилотников. Российская сторона также заявляла о поражении судов, перевозивших военные грузы для ВСУ.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.