Под Волгоградом открылся всероссийский лагерь «Страна героев»

Школьники из 66 регионов в течение двух недель школьники будут работать в различных направлениях — «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы». В процессе этой работы участникам лагеря предстоит поучаствовать в исторических реконструкциях и спортивных состязаниях, посетить исторические лекции и специальные мастер-классы. Также для ребят запланированы встречи с историками, спортсменами и героями спецоперации.