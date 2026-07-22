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Под Волгоградом открылся всероссийский лагерь «Страна героев»

Подростки из 66 регионов страны две недели будут работать в четырех направлениях.

На базе оборонно-спортивного объекта «Авангард» стартовал всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев» для подростков 12−17 лет, сообщает администрация Волгоградской области.

Школьники из 66 регионов в течение двух недель школьники будут работать в различных направлениях — «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы». В процессе этой работы участникам лагеря предстоит поучаствовать в исторических реконструкциях и спортивных состязаниях, посетить исторические лекции и специальные мастер-классы. Также для ребят запланированы встречи с историками, спортсменами и героями спецоперации.

При этом Волгоградская область единственный регион проекта, который имеет право на ежегодный прием всероссийского лагеря. В остальных субъектах страны федеральные смены могут пройти только один раз. Такое право регион и площадка «Авангард» получили благодаря соглашению между Волгоградской областью и Российским военно-историческим обществом.

А ранее стали известны планы региональных властей по дальнейшему развитию Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».