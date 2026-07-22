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В Черноземье 23 июля ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

Во вторник, 23 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +15°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Во вторник, 23 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +15°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра опустится до +21°C, а ночью будет +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +24°C, вечером ожидается +21°C, а ночью снизится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +17°C, днем — +22°C, вечером — +20°C, а ночью — +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура составит +20°C, днем — +24°C, вечером — +21°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет +16°C, днем — +21°C, вечером — +19°C, а ночью — +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +21°C, днем — +25°C, вечером — +22°C, а ночью — +19°C. Ветер до 3 м/с.

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