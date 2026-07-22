Что можно и нельзя делать в день Панкратия 22 июля на Черничный день

Православная церковь 22 июля вспоминает святого Панкратия. В народе отмечают день Панкратия. Однако есть еще одно название — Черничный день. Как правило, 22 июля собирали чернику.
Что нельзя делать 22 июля.
Под запретом ссоры. Предки верили, что подобным можно спровоцировать проблемы в деловой и личной сферах. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. А еще нельзя 22 июля пробовать огурцы нового урожая.
Что можно делать 22 июля.
По традиции, в указанную дату ходили в лес за черникой. Считалось, что ягода обладает целебной силой. Вместе с тем 22 июля подходит для переезда.
Согласно приметам, несозревшая черника предсказывает холодную осень. В том случае, если в лесу много черники, то холодной окажется зима.
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