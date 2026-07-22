Гороскоп на сегодня 22 июля 2026 года

Поскольку Меркурий в этот день движется вспять, сновидения приобретают отчетливый ретро-характер. Это означает, что в вашем сне с вероятностью 90% появятся люди из прошлого: бывшие партнеры, давно забытые одноклассники, ушедшие родственники или старые начальники. Не пугайтесь и не воспринимайте это как знак вернуть их в свою жизнь! Ретроградный Меркурий во сне — это незавершенный гештальт. Он приходит, чтобы вы, наконец, мысленно завершили тот диалог, который оборвался много лет назад. Если во сне вы ищете телефон, теряете сумку или не можете найти нужную улицу — это сигнал: наяву вы слишком зациклены на контроле, а Вселенная просит вас отпустить ситуацию. Важно: если сновидение показалось вам бессвязным или абсурдным, не пытайтесь толковать его дословно. Скорпион + ретроградный Меркурий дают метафоры, а не прямые подсказки.