Что можно и нельзя делать в Акилов день 22 июля 2026 года

Поднимать и приносить домой находки. Это самый строгий запрет дня. Считается, что в Акилов день нечистая сила специально подбрасывает на дорогах и перекрестках деньги, кошельки, платки и украшения, перенося на них чужую бедность, болезни и семейный разлад. Если вы что-то нашли, лучше пройдите мимо или, по старинной традиции, «подметите» найденным порог, а затем потратьте находку на еду для нуждающихся, но не заносите ее в дом. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомСтоять против ветра или идти ему навстречу. Считалось, что порывистый июльский ветер может «выдуть» из человека удачу. Если в последнее время вам везет — избегайте ветра. А вот если преследуют неудачи, можно, наоборот, постоять на ветру, чтобы он унес все невзгоды. Почему постоянная усталость Выбрасывать остатки пищи. Хлебные крошки и объедки в этот день нельзя кидать в мусор. Их следует отдавать птицам, животным или скормить домашней скотине. Предки верили, что нарушивший этот запрет может навлечь на свой дом голод и оскудение. Почему кошки любят коробкиОставлять открытыми окна и двери во время грозы. Согласно поверьям, в открытые проемы может проникнуть нечистая сила, от которой потом трудно избавиться. Ссориться, ругаться и лениться. Бранное слово в поле или на дозоре могло, по поверьям, притянуть молнию к стогу сена. Также запрещалось бросать работу на полпути и проявлять неуважение к хлебным колосьям. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.