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В России обсуждают механизм возврата похищенных мошенниками денег

Возможность возврата похищенных мошенниками денег напрямую со счетов причастных к мошенничеству получателей этих средств могут рассмотреть в России.

Источник: Аргументы и факты

В России рассматривают возможность внедрения механизма, который позволит возвращать гражданам деньги, похищенные мошенниками, напрямую со счетов получателей, причастных к противоправным схемам. Эта инициатива включена в перечень направлений доктрины по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий, опубликованной Минцифры.

Предполагается, что кредитные организации могут получить законодательные полномочия совместно принимать решения о возврате средств, переведенных без добровольного согласия клиента. Для этого предлагается использовать механизм обратного взыскания, предусматривающий списание соответствующих сумм со счетов лиц, связанных с мошенническими действиями.

В Минцифры подчеркивают, что документ носит концептуальный характер и определяет лишь основные направления дальнейшей работы. Для реализации отдельных инициатив потребуется подготовка изменений в законодательство, а сама доктрина пока вынесена на общественное обсуждение и может быть скорректирована.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало порядок возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников. Согласно проекту, компенсацию в зависимости от результатов проверки сможет выплачивать банк или оператор связи.