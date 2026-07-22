В России обсуждают механизм возврата похищенных мошенниками денег

В Минцифры подчеркивают, что документ носит концептуальный характер и определяет лишь основные направления дальнейшей работы. Для реализации отдельных инициатив потребуется подготовка изменений в законодательство, а сама доктрина пока вынесена на общественное обсуждение и может быть скорректирована.