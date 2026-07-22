«Я создаю другой балет». Легендарному Борису Эйфману — 80!

«Я прихожу в театр в 9 утра и ухожу в 11 вечера, — рассказывал хореограф в одном из интервью spb.aif.ru. — В перерывах решаю административные вопросы, связанные с театром. Добавьте сюда Академию танца, строительство Дворца танца, съёмки и выпуск фильмов… Мой рабочий день может длиться 14 часов. Меня постоянно приглашают в различные интересные места, музеи, на встречи, но я, к стыду своему, не хожу. Репетирую по 7−8 часов в день. Хочется надеяться, что такая каторжная, жертвенная жизнь не напрасна. В нашем театре мы все одна команда — от ведущих солистов до гардеробщиков, костюмеров и рабочих сцены. Все чувствуют ответственность за наше общее дело. Ведь наше искусство действительно помогает людям получить столь необходимые им сегодня светлые эмоции».