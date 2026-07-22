«Я создаю другой балет». Легендарному Борису Эйфману — 80!

«Балет для меня не только профессия. Это способ существования, моё земное предназначение. Его средствами я должен передать то, что даётся мне свыше», — считает знаменитый балетмейстер, Герой Труда России Борис Эйфман. 22 июля народному артисту исполнилось 80 лет.
В чём особенности его метода? Как удаётся «станцевать» Достоевского, Толстого и Булгакова? Где режиссёр находит силы, чтобы работать 24/7 и своим примером вдохновлять других? И как обстоят дела со строительством Дворца танца? Об этом — в материале spb.aif.ru.
Не похожий ни на что.
Сегодня об Эйфмане говорят как об одном из выдающихся хореографов мира, который создал уникальный психологический театр балета. Однако путь к признанию был непростым.
Будущий автор легендарных постановок родился в Алтайском крае, в далёкой от искусства семье. Отец — инженер, мама — врач. В 1951-м семья вернулась в Кишинёв, где Борис, которого всегда привлекали пластика и движение, поступил в студию при Дворце пионеров. Затем были Ленинградская консерватория и Академия русского балета имени Вагановой, где он проработал десять лет, сочиняя постановки для студенческих спектаклей.
«Уже в 13 лет я чётко понимал, что целиком посвящу себя сочинению хореографии. В середине 1960-х я начал активную творческую деятельность в Ленинграде, а когда мне был 21 год, снял свой первый телефильм-балет “Вариации на тему рококо”, — вспоминал Борис Яковлевич тот период. — Затем последовали постановки, работа на телевидении, в кино и даже в балете на льду».
Переломным стал 1977 год, когда «Ленконцерт» поручил молодому хореографу спасти «Ритм-балет». Об уровне группы говорит то, что артисты заполняли паузы во время масштабных представлений. Однако уже через полгода Эйфман сделал программу из пяти одноактных спектаклей, а затем создал свой ансамбль, который впоследствии стал называться Театром балета.
С самого начала это был не похожий на другие коллектив. «Я создаю другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея, — объяснял Борис Эйфман. — И я уверен, что это балет будущего. Поверьте, по тому пути, по которому иду я, пойдут очень многие молодые коллеги. Этот путь направлен к человеку».
Так появился уникальный творческий почерк, сочетающий с академической школой авангард, хип-хоп, бальные танцы и ритмы джаза, переплетающий философию и драматическое искусство. «То, что я делаю, можно назвать танцем эмоций, свободным танцем, новым языком, в котором сплелись и классика, и модерн, и экстатические импульсы, и многое другое…».
«По ту строну греха».
Новым шагом стали спектакли, где Борис Эйфман обращается к литературным произведениям и судьбам знаменитых людей — Мольера, Павла I, Чайковского, Родена. «Карамазовы», «Анна Каренина», «Чайка», «Евгений Онегин», «Мастер и Маргарита», «Русский Гамлет» — этот перевод шедевров классики и биографий исторических личностей на язык балета, «погружение через физику — в психику» стало брендом, отличительной чертой работ хореографа.
Сначала у такого подхода было немало скептиков. Кажется, разве можно станцевать Достоевского? Эйфман доказал: можно. В 2024-м он представил хореографическую интерпретацию «Преступления и наказания». Кстати, это был уже третий роман Достоевского, к которому обращался народный артист. В 1980-м появился балет «Идиот», а затем «По ту сторону греха» — пластическое прочтение «Братьев Карамазовых».
Вот и на этот раз Эйфман не просто взял хрестоматийный текст, а попытался дать ответы на вопросы о внутренней природе человека и значении моральных ориентиров. А также показать, что происходит, когда люди переступают через эти принципы.
«К этому произведению я шёл всю сознательную жизнь, то приближаясь к нему, как к неприступной цитадели, то отдаляясь в сомнениях и нерешительности, — рассказывает Борис Эйфман. — В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского. Каждый из них — микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми противоречиями».
При помощи танца Эйфман настолько погрузил зрителей в «душевное подполье» — «химические процессы», которые происходят где-то в глубине, что премьера стала событием в культурной жизни города. А в этом году спектакль получил высшую национальную театральную награду — «Золотую маску».
Свой талант он щедро передаёт другим. В Петербурге на Большой Пушкарской улице открыта Академия танца Бориса Эйфмана, где юные дарования часами оттачивают каждый шаг. Сюда принимают способных детей с семи лет, и конкурс — до десяти человек на место. При этом большинство мечтают танцевать в театре Эйфмана.
«Академия — это не только культурный, но и социальный проект, — подчёркивает Борис Яковлевич. — Мы хотим отобрать талантливых детей по всей России и дать им возможность на попечении государства получить профессию, стать универсальными балетными артистами третьего тысячелетия, превосходно владеющими самыми разнообразными стилями и техниками, состояться в жизни, а затем что-то сделать для своей страны».
Бесконечный рабочий день.
При этом об одержимости самого маэстро, его работоспособности 24/7 ходят легенды.
«Я прихожу в театр в 9 утра и ухожу в 11 вечера, — рассказывал хореограф в одном из интервью spb.aif.ru. — В перерывах решаю административные вопросы, связанные с театром. Добавьте сюда Академию танца, строительство Дворца танца, съёмки и выпуск фильмов… Мой рабочий день может длиться 14 часов. Меня постоянно приглашают в различные интересные места, музеи, на встречи, но я, к стыду своему, не хожу. Репетирую по 7−8 часов в день. Хочется надеяться, что такая каторжная, жертвенная жизнь не напрасна. В нашем театре мы все одна команда — от ведущих солистов до гардеробщиков, костюмеров и рабочих сцены. Все чувствуют ответственность за наше общее дело. Ведь наше искусство действительно помогает людям получить столь необходимые им сегодня светлые эмоции».
Борис Эйфман — мировая звезда. Все выступления его театра неизменно сопровождаются аншлагами. Он объездил весь мир, и везде его труппу встречали овациями. В прошлом году, например, состоялся грандиозный тур по странам Азии, который прошёл с большим успехом. На этом фоне кажется невероятной история, что прославленный коллектив, плодотворно работающий в Петербурге почти полвека, до сих пор не имеет собственной площадки. Дадут ему сцену для выступлений или нет — зависит от других театров, так что Эйфман не раз подчёркивал: «Нам надоело быть скитальцами. Хочется полноценно работать в условиях стационара. От такой неопределённости все устали».
Впрочем, вскоре ситуация изменится. В июне этого года Владимир Путин дал поручение Управлению делами президента РФ достроить в Северной столице Дворец танца имени Бориса Эйфмана. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. О ходе исполнения чиновники должны доложить главе государства уже в конце июля. А окончить все работы планируется до 20 сентября 2027-го.
И хотя строительство дворца дело важное, самым главным для Бориса Эйфмана остаётся балет и его коллектив. Вот и 22 июля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко артисты показывают балет «Преступление и наказание». Так что юбилей Борис Эйфман проводит в рабочем режиме и в театре, которому верно служит всю жизнь.