«ТризТех» оценили в 12,5 млрд рублей

Кораблев напомнил, что Positive Technologies инвестировала в разработку продукта 750 млн руб. После запуска массовых продаж в ноябре 2024 года PT NGFW за полтора месяца принес 1,2 млрд руб. выручки. «Наш NGFW — первый продукт за историю компании, инвестиции в который отбились даже за неполный год», — отметил он.