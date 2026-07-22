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«ТризТех» оценили в 12,5 млрд рублей

Стоимость компании «ТризТех», созданной на базе разработчика межсетевого экрана PT NGFW, по итогам оценки на конец прошлого года составила 12,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор компании Денис Кораблев.

Стоимость компании «ТризТех», созданной на базе разработчика межсетевого экрана PT NGFW, по итогам оценки на конец прошлого года составила 12,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор компании Денис Кораблев.

По его словам, технология PT NGFW была внесена в уставный капитал новой компании. Оценку проводил независимый аудитор, давно сотрудничающий с Positive Technologies.

Кораблев напомнил, что Positive Technologies инвестировала в разработку продукта 750 млн руб. После запуска массовых продаж в ноябре 2024 года PT NGFW за полтора месяца принес 1,2 млрд руб. выручки. «Наш NGFW — первый продукт за историю компании, инвестиции в который отбились даже за неполный год», — отметил он.

Сейчас развитие «ТризТеха» финансирует материнская компания. По словам главы компании, расходы увеличились из-за формирования полноценной бизнес-инфраструктуры, однако экономика проекта остается положительной.

«Мы не продавали NGFW. Технологию внесли как вклад в уставный капитал новой компании», — подчеркнул Кораблев. По его словам, оценка в 12,5 млрд руб. отражает уровень разработки, достигнутую долю рынка и потенциал продукта.

Подробнее — в интервью Дениса Кораблева «Ъ».