Thames Water ввела запрет на полив садов и мытье машин шлангами в Лондоне

Британская компания Thames Water временно запретила своим клиентам в Лондоне и пригородах пользоваться садовыми шлангами из-за засушливой погоды и жары. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте компании.
— Мы работали круглосуточно, чтобы поддерживать водоснабжение, но теперь нам нужна помощь каждого, чтобы сократить ненужное потребление воды, — говорится в сообщении.
Запрет вступает в силу с первой минуты пятницы. Спрос на воду в Лондоне превышает норму на семь процентов, в долине Темзы и прилегающих графствах — на 10 процентов.
Компания, обслуживающая 16 миллионов клиентов, призывает начать соблюдать ограничения уже сейчас. Рекомендуется не использовать шланги для полива садов и огородов, мытья автомобилей и окон, а также для наполнения бассейнов. Всего семь из 16 водопроводных компаний Англии и Уэльса объявили об аналогичных ограничениях, которые затронут 23 миллиона человек из-за засухи, вызванной минимальным количеством осадков в июле.
В декабре рабочие очистили канализационные трубы, расположенные на востоке Лондона, от 100 тонн жира, сбившихся в один огромный кусок. Извлечением «жирберга» занималась компания Thames Water. Специалисты отметили, что его длина составила 100 метров.