Thames Water ввела запрет на полив садов и мытье машин шлангами в Лондоне

Компания, обслуживающая 16 миллионов клиентов, призывает начать соблюдать ограничения уже сейчас. Рекомендуется не использовать шланги для полива садов и огородов, мытья автомобилей и окон, а также для наполнения бассейнов. Всего семь из 16 водопроводных компаний Англии и Уэльса объявили об аналогичных ограничениях, которые затронут 23 миллиона человек из-за засухи, вызванной минимальным количеством осадков в июле.