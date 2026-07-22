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В ГД предложили заморозить цены на социально значимые продукты питания

Предполагается предоставить торговым сетям субсидии на продажу некоторых товаров по сниженным ценам, сообщил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Государству стоит подумать над субсидированием цен на 10−15 социально значимых продуктов питания, чтобы зафиксировать их на одном уровне. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«Предлагаю решить проблему простым механизмом. Берем список из 10−15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены», — сказал депутат.

По его словам, некоторые регионы страны субсидируют хлебобулочные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», — отметил парламентарий.

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