В ГД предложили заморозить цены на социально значимые продукты питания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Государству стоит подумать над субсидированием цен на 10−15 социально значимых продуктов питания, чтобы зафиксировать их на одном уровне. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Предлагаю решить проблему простым механизмом. Берем список из 10−15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены», — сказал депутат.
По его словам, некоторые регионы страны субсидируют хлебобулочные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», — отметил парламентарий.