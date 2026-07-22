В Минобрнауки назвали даты окончания приема заявлений в вузы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, на платные места — не позднее 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.
«Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале “Госуслуг” 27 июля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу.
После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа — для поступающих по квотам и для олимпиадников — и 7 августа — для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы «Дни тишины».
В Минобрнауки отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.
«По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно, но не позднее 20 сентября», — следует из сообщения.