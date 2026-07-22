Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, но только тех, которые Лондон сочтет оборонительными. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Bloomberg.
Решение приняли после совещания, проведенного бывшим премьером Киром Стармером. Министры согласились сохранить политику, позволяющую Вашингтону использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазу RAF Fairford в Англии для операций против ракетной угрозы Ирана.
Бернэм ознакомился с результатами совещания и одобрил решения. Таким образом, британские базы могут быть задействованы на текущем этапе операции США против Ирана.
Сообщается, что решение может вызвать критику внутри Британии, так как оппозиция считает, что позволение другой стране использовать военные базы является фактическим вовлечением Лондона в конфликт, говорится в материале.
15 июля СМИ сообщили, что в 2027 году власти Великобритании готовятся провести крупнейшие за последние десятилетия оборонные учения. Их главной задачей станет проверка готовности страны к гибридным угрозам, включая кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры и кампании по дезинформации. По словам главного секретаря премьер-министра страны Даррена Джонса, в маневрах примут участие сотни высокопоставленных чиновников и министров.