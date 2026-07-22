Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

15 июля СМИ сообщили, что в 2027 году власти Великобритании готовятся провести крупнейшие за последние десятилетия оборонные учения. Их главной задачей станет проверка готовности страны к гибридным угрозам, включая кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры и кампании по дезинформации. По словам главного секретаря премьер-министра страны Даррена Джонса, в маневрах примут участие сотни высокопоставленных чиновников и министров.