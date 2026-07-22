Sky назвал дату рассмотрения в суде дела об убийстве экс-депутата Уиддикомб

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Слушания по существу по делу об убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб начнутся в июне 2027 года. Об этом сообщил телеканал Sky News по итогам предварительного заседания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.
Начало судебного процесса с участием жюри присяжных было назначено на 8 июня 2027 года. Как указал телеканал, 20 ноября пройдет подготовительное судебное слушание, на котором будет рассматриваться вопрос признания вины. Обвиняемым по делу проходит 28-летний мужчина по имени Джошуа Керри. Он был оставлен под стражей по итогам заседания в Олд-Бейли.
Тело 78-летней Уиддикомб нашли 9 июля в ее доме в деревне Хэйтор (графство Девон) на юго-западе Англии. Позднее полиция сообщила, что речь идет об убийстве. В полицейской службе добавили, что нападение на политика произошло 8 июля.
Вечером 11 июля был задержан Керри. Ему предъявили обвинение в убийстве. Кроме того, Керри подозревается в «совершении и подготовке террористических актов или подстрекательстве к ним». Мужчина был задержан в городе Ротерем в центральной части Англии примерно в 430 км от дома бывшего депутата. Полиция изучает возможные мотивы убийства, в том числе политического или террористического характера.
21 июля сторона обвинения сообщила, что предполагаемый убийца нанес 21 удар молотком по голове Уиддикомб. Керри приехал к дому политика на машине, после чего зашел внутрь на кухню, где Уиддикомб обедала, и, предположительно, забил ее до смерти. Затем он забрал кошелек из ее сумки и покинул место преступления. Всего в доме убийца провел около двух минут.
О бывшем депутате.
Уиддикомб, состоявшая в Консервативной партии, впервые была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла этот округ в парламенте вплоть до 2010 года. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В 2019—2020 гг. Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.
Она поддерживала выход Великобритании из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и критиковала ЛГБТ-пропаганду в британских школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Помимо политической деятельности Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телевизионных шоу и театральных постановках.