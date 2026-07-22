Sky назвал дату рассмотрения в суде дела об убийстве экс-депутата Уиддикомб

Уиддикомб, состоявшая в Консервативной партии, впервые была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла этот округ в парламенте вплоть до 2010 года. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В 2019—2020 гг. Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.