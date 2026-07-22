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Жертва Эпштейна пошла на страшный риск, чтобы избавиться от него: вот что сделала девушка

Жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него.

Источник: Комсомольская правда

Одна из жертв скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера, рассказала, что намеренно искала возможность заразиться венерическим заболеванием. Таким образом девушка пыталась избежать сексуального насилия со стороны Эпштейна.

Речь идёт об уроженке Узбекистана Розе Жиль. В интервью CNN она рассказала о многолетних изнасилованиях и издевательствах со стороны Эпштейна, который первоначально предложил ей работу секретарши.

«Будучи ребенком, я перемещалась по Нью-Йорку и пыталась заразиться ЗППП, чтобы убить педофила, потому что я не верила, что власти когда-либо его остановят», — сказал Жиль.

Напомним, в 2019 году в Нью-Йорке в КПЗ нашли мёртвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии. 66-летний бизнесмен мог получить до 45 лет тюрьмы.

Новые документы и свидетельства по делу Эпштейна публикуются до сих пор, в них появляются имена известных политиков и бизнесменов. Как из-за файлов Эпштейна король Карл III выгнал принца Эндрю из дома, читайте здесь на KP.RU.

Ранее вывезший файлы Эпштейна из США Дуган заявил, что многие структуры знали о проделках Эпштейна, но не спешили вмешиваться. В числе американских структур, мешавших расследованию, он назвал ФБР.

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