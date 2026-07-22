Минцифры представило доктрину по борьбе с ИТ-преступлениями

Ранее Life.ru писал о том, что злоумышленники применяют всплывающие уведомления для обмана граждан России. Пользователи сообщают, что случайное касание экрана может привести к оформлению микрозайма или подписки. Открытие SMS или пуш-уведомления не может автоматически зарегистрировать человека или оформить кредит. Чтобы защитить себя, рекомендуется отключать ненужные уведомления, не давать лишних разрешений и внимательно читать всплывающие окна. Если данные уже попали к мошенникам, нужно обратиться в банк и к оператору для решения проблемы.