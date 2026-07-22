Около 6,6 тыс. неграждан США попали в списки избирателей в Нью-Джерси из-за сбоя

Как пояснила Шеррилл, при подаче документов эти люди ответили отрицательно на вопрос, являются ли они гражданами США. «Не по их вине система все равно зарегистрировала их», — отметила губернатор. Эта ошибка привела к тому, что почти 400 человек без американского гражданства смогли проголосовать на выборах, добавила Шеррилл.