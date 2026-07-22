Около 6,6 тыс. неграждан США попали в списки избирателей в Нью-Джерси из-за сбоя

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Примерно 6,6 тыс. человек без американского гражданства из-за некорректной работы программного обеспечения были зарегистрированы в качестве избирателей в Нью-Джерси с июня 2023 года по июнь 2024 года. Об этом сообщила губернатор штата Майки Шеррилл.
«На прошлой неделе я узнала, что серьезная ошибка в программном обеспечении системы регистрации транспортных средств Нью-Джерси привела к регистрации в период с июня 2023 года по июнь 2024 года примерно 6,6 тыс. человек, которые указали, что не являются гражданами США», — написала она в X.
Как пояснила Шеррилл, при подаче документов эти люди ответили отрицательно на вопрос, являются ли они гражданами США. «Не по их вине система все равно зарегистрировала их», — отметила губернатор. Эта ошибка привела к тому, что почти 400 человек без американского гражданства смогли проголосовать на выборах, добавила Шеррилл.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что министерство внутренней безопасности выявило около 278 тыс. неграждан США, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах в стране.