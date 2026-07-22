Переехавшая в Германию россиянка назвала немецкие супы «позором»

Мария из Омска, переехавшая в Германию в 2017 году, рассказала о плюсах и минусах немецкой кухни в беседе с «Лентой.ру».
В России она работала стюардессой, после переезда выучилась на машиниста поезда и теперь управляет пассажирскими составами в Баварии. Из немецких блюд ей нравятся свиная лопатка с хрустящей корочкой и карривурст. Однако супы, которые готовят в Германии, она назвала «позором».
— Однажды заказала в ресторане суп, и мне принесли бульон, который на вкус был как из кубика «Магги», с полосками пресного блина. Я думала: «Что это?» Бывает суп, где плавает одна вареная белая сосиска, и это считается полноценным первым блюдом. Единственное, что хорошо, — венгерский гуляш, но он не немецкий, — рассказала Мария.
Также она упомянула, что в немецких мясных лавках популярен свиной фарш, который едят сырым, но сама она к такому блюду не привыкла. У предков мужа Марии были немецкие корни, дававшие ему право на быстрое получение гражданства Германии, говорится в материале.
Путешественница из России после поездки в Белград описала свои впечатления фразой «не хочется возвращаться». Она рассказала, что трудности с едой у нее появились уже в первый день пребывания, так как многие кафе и рестораны закрывались около 16:00.