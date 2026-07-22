В США сняли торнадо изнутри с помощью дрона

Ранее жители Пенсильвании сняли низкие рваные облака, которые по форме напоминали торнадо. Ролик с атмосферным явлением распространился в социальных сетях. На кадрах облачные фрагменты вращались и быстро перемещались под грозовым фронтом. Такое явление называют паннусом или скадом. Оно возникает при высокой влажности и турбулентности воздуха. Скад часто принимают за формирующийся смерч, однако он не несёт такой же разрушительной угрозы, как торнадо.