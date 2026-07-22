Иран сделал жесткое предупреждение Трампу: вот чем закончатся удары США по ядерным объектам

Иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке. С таким предостережением выступили в пресс-службе генштаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
В сообщении подчеркивается, что Тегеран будет воспринимать удары по ядерным объектам в качестве расширения войны. В таком случае американцев ждет ответ.
«Все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», — сказано в материале.
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