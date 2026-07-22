22 июля в календаре: день летнего отдыха, песочных замков, толстяка и толстушки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.
Панкратий Ягодник.
В этот день отмечается память двух святых — священномучеников Панкратия и Кирилла. Говорят, что Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос еще жил на земле. Родители его были родом из Антиохии. Узнав о рождении Иисуса, отец Панкратия взял сына и отправился в Иерусалим. Ему довелось стать свидетелем чудес, после которых он уверовал во Христа; также он познакомился с учениками Иисуса, особенно с апостолом Петром. Один из апостолов позже крестил и родителей Панкратия, и его самого.
Когда мать и отец Панкратия скончались, он оставил свое имение и ушел в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя время в молитвах и размышлениях. Там его встретил апостол Петр и предложил отправиться вместе в Антиохию и Киликию, где тогда находился апостол Павел. Позже святые Петр и Павел рукоположили Панкратия в епископы сицилийского города Тавромении. Много лет святитель мирно управлял своей паствой, но однажды язычники восстали, напали на Панкратия и закидали его камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель.
Также в этот день вспоминают священномученика Кирилла. Во времена императора Максимилиана (в 3 веке) он служил епископом. Когда Кириллу было уже 84 года, его привели на суд, где принуждали отречься от веры и поклониться идолам. Старец отказался исполнить эти требования. Кирилла приговорили к сожжению, но огонь не коснулся мученика. Многие язычники, видя такое чудо, обратились в христианство. Сам правитель изумился и отпустил святителя на свободу. Однако через некоторое время Кирилла вновь схватили; на этот раз казнь состоялась.
На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.
Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда. И сегодня никого не удивишь салатом из огурцов, но на Руси этот овощ употребляли не только в сыром виде. Например, огурцы жарили — подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки; их тушили с мясом; готовили из огурцов суп. А зимой главным лакомством на столе были огурцы квашеные или соленые.
События.
1099 год — властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский.
1795 год — в Москве основан театр-дворец «Останкино» в имении графов Шереметевых.
1863 год — в Петербурге успешно прошло первое испытание конки.
1894 год — в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.
1944 год — основан Международный валютный фонд.
1959 год — выполнил свой первый полет самолет «Ан-10».
1961 год — состоялся первый полет первого советского экраноплана «СМ-1».
1971 год — в Канаде запрещена порка учеников в школах.
1986 год — в Великобритании отменены телесные наказания в государственных школах.
1996 год — вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица — «Quake» (18+).
2003 год — бойцы американской 101-й воздушно-десантной дивизии при поддержке спецподразделений уничтожили в Ираке сыновей Саддама Хусейна Удея, Кусея и 14-летнего сына Кусея Мустафу, а также их телохранителя.
2010 год — в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.
2011 год — в результате нападения А. Брейвика на молодёжный лагерь на острове Утёйа погибли 68 и десятки получили ранения.
В этот день родились.
Михаил Романов (1596 — 1645 г.), русский царь (1613−1645), первый царь из династии Романовых.
Павел Сухой (1895 — 1975 г.), советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор.
Ирен Голицына (1916 — 2006 г.), итальянский модельер.
Борис Эйфман (1946 г.), советский и российский хореограф, балетмейстер, Народный артист России.
Мирей Матье (1946 г.), французская певица.
Джуна Давиташвили (1949 — 2015 г.), советская и российская целительница, астролог.
Олег Газманов (1951 г.), советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, Народный артист России.
Уиллем Дефо (1955 г.), американский актер театра и кино.
Иван Охлобыстин (1966 г.), российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий.
Ирина Ортман (1978 г.), российская эстрадная певица и телеведущая.
Кирилл Толмацкий (1983 — 2019), российский рэп-исполнитель.
Селена Гомес (1992 г.), американская киноактриса, певица, автор песен, модель.
Народные приметы.
Ночью на небе Луна потемнела — весь конец июля будут идти дожди. Много черники уродилось — зима будет морозной. Черника еще не созрела — осень будет холодной. Паук-крестовик при заходе солнца сидит в паутине — к хорошей погоде. Роса мелкая, без тумана — возможен ливень днем. Рыба активно из воды выпрыгивает — к дождю. Непрерывный моросящий дождь — к затяжному ненастью. Утренний небольшой дождь сулит погожий день. Цветоножки картофеля изгибаются книзу, цветки поникли в солнечный день — к скорой перемене погоды. Тусклые звезды — к грозе. Лилии и кувшинки закрылись средь бела дня — к дождю на следующий день. Лягушки громко квакают — к солнечной погоде. Тихо — к дождю. Не слышно кваканья лягушек — похолодает. Много больших муравейников в лесу — к холодной и затяжной зиме. Выглянула радуга в этот день — к ясной погоде. В этот день принято пробовать первые огурцы. Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках. В этот день хозяйки варили на зиму черничное варенье, а на ужин пекли пирожки с этой ягодой и угощали домашних ягодным взваром — безалкогольным напитком из свежих плодов.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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