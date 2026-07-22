22 июля в календаре: день летнего отдыха, песочных замков, толстяка и толстушки

Ночью на небе Луна потемнела — весь конец июля будут идти дожди. Много черники уродилось — зима будет морозной. Черника еще не созрела — осень будет холодной. Паук-крестовик при заходе солнца сидит в паутине — к хорошей погоде. Роса мелкая, без тумана — возможен ливень днем. Рыба активно из воды выпрыгивает — к дождю. Непрерывный моросящий дождь — к затяжному ненастью. Утренний небольшой дождь сулит погожий день. Цветоножки картофеля изгибаются книзу, цветки поникли в солнечный день — к скорой перемене погоды. Тусклые звезды — к грозе. Лилии и кувшинки закрылись средь бела дня — к дождю на следующий день. Лягушки громко квакают — к солнечной погоде. Тихо — к дождю. Не слышно кваканья лягушек — похолодает. Много больших муравейников в лесу — к холодной и затяжной зиме. Выглянула радуга в этот день — к ясной погоде. В этот день принято пробовать первые огурцы. Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках. В этот день хозяйки варили на зиму черничное варенье, а на ужин пекли пирожки с этой ягодой и угощали домашних ягодным взваром — безалкогольным напитком из свежих плодов.