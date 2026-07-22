Минское метро сказало, сколько раз в сутки могут досматривать одного и того же пассажира и проверяют ли вещи в карманах

Минский метрополитен сказал, сколько раз в сутки могут досматривать одного пассажира и проверяют ли вещи в карманах.
В метро напоминают, что инспектор службы безопасности во время досмотровых мероприятий имеет право выборочно производить досмотр ручной клади. Причем — при каждой попытке пассажира проследовать на станцию. И тут не отыгрывает роль то, сколько раз в сутки пассажир ездит на метро. А вот степень осведомленности инспектора о пассажире на проведение досмотра вполне может повлиять.
Также правила перевозок запрещают досмотр нескольких лиц одновременно:
«В связи с этим в зоне досмотра должен находиться только пассажир, чья ручная кладь досматривается».
Еще один важный нюанс: инспекторы службы безопасности досматривают не пассажира, а то имущество, которое он переносит либо перевозит. А это и предметы, которые пассажир может переносить на себе — в одежде (например, в карманах) либо под ней.
Ранее минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки, а также говорило, правда ли, что пассажиров с рюкзаком проверяют чаще.
Также мы писали, что пенсионер получил уголовное дело из-за находки во время досмотра в минском метро — это был патрон. Тут рассказываем и о других находках.
Адвокат же поясняла, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Тем временем первые данные о станциях четвертой линии метро и сроках ее строительства озвучили в Минске.