Минское метро сказало, сколько раз в сутки могут досматривать одного и того же пассажира и проверяют ли вещи в карманах

В метро напоминают, что инспектор службы безопасности во время досмотровых мероприятий имеет право выборочно производить досмотр ручной клади. Причем — при каждой попытке пассажира проследовать на станцию. И тут не отыгрывает роль то, сколько раз в сутки пассажир ездит на метро. А вот степень осведомленности инспектора о пассажире на проведение досмотра вполне может повлиять.