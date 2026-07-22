Морган Роджерс стал игроком «Челси», подписав контракт до 2033 года

«Я очень взволнован. Для меня “Челси” — самый великий клуб Лондона, и я всегда восхищался им с самого детства. Я очень воодушевлён этим проектом с новым тренером, нашими игроками и тем направлением, в котором движется клуб. Именно поэтому я здесь и с нетерпением жду начала работы», — сказал он.