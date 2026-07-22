Газманов высмеял введённые против него западные санкции: «Я на них наложил»

Народный артист РФ Олег Газманов саркастически высказался о введенных в отношении него рядом западных стран санкциях.
Артист подчеркнул, что для него не имеет значения отсутствие возможности поехать в Литву и другие западные страны. Главным он считает возможность выступать в городах Российской Федерации.
При этом Газманов анонсировал большой тур по России.
Ранее Олег Газманов так же резко ответил на наложенные на него персональные санкции со стороны Италии.
Напомним, 22 июля Газманову исполняется 75 лет. Накануне президент России Владимир Путин наградил известного певца орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В начале июля Олег Газманов выдал замуж дочь Марианну. О том, что народный артист подарил молодожёнам, читайте здесь на KP.RU.