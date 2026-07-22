Личный опыт службы Юрия Никулина помог учредить День защитников неба Москвы

В годы Великой Отечественной войны 115-й зенитный артиллерийский полк, в котором служил Никулин, входил в состав 2-го корпуса ПВО (с апреля 1942 года — Ленинградская армия ПВО). Никулин до марта 1943 года воевал в составе зенитной батареи 115-го полка, находившейся под Сестрорецком и прикрывавшей Ленинград с севера. Самый первый налет гитлеровцев на Ленинград 115-й полк отражал в ночь с 22 на 23 июня 1941 года. К концу 1941 года на счету полка были десятки сбитых вражеских самолетов. В 1943 году Никулин был награжден медалью «За оборону Ленинграда».