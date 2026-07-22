Ушел в священники на пике карьеры, а затем вернулся на экран: Ивану Охлобыстину 60 лет

22 июля актеру, сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину исполнилось 60 лет. За свою карьеру он успел стать одной из самых эпатажных фигур российского шоу-бизнеса: сняться в десятках фильмов, обрести всенародную известность благодаря роли доктора Быкова в «Интернах», принять священнический сан, а затем вернуться в кино. О самых ярких поворотах его биографии — в материале «Известий».
Иван Охлобыстин: детство, образование и первые роли.
Актер родился 22 июля 1966 года в Тульской области. Отец мальчика работал военным врачом. Он участвовал в Великой Отечественной, Советско-финской и Корейской войнах и получил звание полковника медицинской службы. Выйдя в отставку, Иван Охлобыстин — старший устроился главным врачом в доме отдыха «Поленово», где впоследствии и появится на свет будущий актер.
На момент рождения сына Охлобыстину-старшему было 60 лет, в то время как матери мальчика, Альбине (в девичестве Беляевой), — 19. Она была студенткой Московского физико-технического института, где училась по профессии инженер-экономист. Семья жила под Малоярославцем, затем переехала в Москву.
Фото: РИА Новоси/Галина Кмит.
Брак родителей продлился недолго, и вскоре после развода Иван остался с матерью. До 12 лет он жил в деревне под Малоярославцем с бабушкой и прабабушкой по материнской линии, пока мать заканчивала аспирантуру. Затем семья переехала в Москву, и Альбина вышла замуж второй раз, за Анатолия Ставицкого, и родила еще одного мальчика — Станислава, единоутробного брата Ивана Охлобыстина.
После окончания школы в 1983 году Охлобыстин пошел учиться на оператора ЭВМ в ПТУ. Однако уже в следующем году решил поступить на режиссерский факультет во ВГИК. После первого курса Ивана забрали в армию, где он прослужил два года в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. После возвращения Охлобыстин восстановился в институте и продолжил учиться на режиссера.
В это время вместе с ним учились многие будущие звезды кинематографа и шоу-бизнеса, например Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук, Александр Баширов, Рашид Нугманов, Бахтиер Худойназаров и другие. На параллельном курсе, на сценарном факультете, обучались Роман Качалов и Рената Литвинова.
Впервые на киноэкранах актер появился в роли Миши Стрекозина в картине «Обещаю быть!» (1983) Вячеслава Максакова. На последнем курсе, в 1991 году, Охлобыстин снялся в главной роли в фильме режиссера Никиты Тягунова «Нога» о последствиях афганской войны. За эту работу на фестивале «Молодость-1991» он получил приз за лучшую роль.
В 1992 году Охлобыстин окончил режиссуру в мастерской Игоря Таланкина и продолжил строить карьеру. Первый написанный им сценарий к фильму «Урод» режиссера Романа Качанова был высоко оценен критиками и номинирован на премию «Зеленое яблоко — золотой листок», а первая полнометражная режиссерская работа «Арбитр» получила награду «Кинотавр» в категории «Фильмы для избранных».
Среди первых проектов актера — «Над темной водой» (1992), «Мания Жизели» (1995), «Приют комедиантов» (1995), «Мужчина для молодой женщины», «Кризис среднего возраста» (1997) и другие.
Параллельно Охлобыстин пробовал себя в качестве драматурга. В 1996 году во МХАТе состоялась премьера спектакля «Злодейка, или Крик дельфина» в постановке Михаила Ефремова по пьесе Охлобыстина. После там же поставили второй спектакль Охлобыстина — «Максимилиан-столпник», который режиссер Роман Качалов экранизировал в 1999 году.
В конце 1990-х годов Охлобыстин также работал журналистом. Он сделал ряд репортажей для журнала «Столица», но быстро разочаровался в издании, назвав его «борделем». Затем артист устроился в штат еженедельника «Вести». Помимо этого, он стал соучредителем «Агентства политических новостей» и занимался политическим PR-менеджментом. Также Охлобыстин был ведущим религиозной телепередачи «Канон» на телеканале ТВ-6.
В 1999 году Охлобыстин серьезно решил заняться политикой. Он планировал выдвигаться в депутаты Государственной думы РФ III созыва по федеральному списку экологической партии «Кедр», но из-за конфликта с руководством партии отозвал свою фамилию из партийного списка. Затем он баллотировался в Госдуму как независимый кандидат по Тушинскому одномандатному округу № 200 (Москва), но получил всего 4,07% голосов и в парламент не прошел.
Почему Иван Охлобыстин стал священником.
В 2000 году Охлобыстин оставил кино и бурную светскую жизнь, а в 2001 году был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Сначала он служил в Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ, но уже в конце года вернулся в Москву, так как его жена плохо переносила жаркий климат. В столице он служил в храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком, а с 2005 года — в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Охлобыстин объяснял свое решение стать священником искренним духовным поиском и осознанием того, что к вере его привела «нужда и нерешенные жизненные вопросы». По его словам, это было велением судьбы, хотя сам он считал, что внутренне недостаточно воспитан для столь высокого удела.
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников.
В 2007 году Охлобыстин вернулся в киноиндустрию, объяснив это необходимостью кормить большую семью. Такое решение вызвало шквал критики в социальных сетях, где артиста обвиняли в лицемерии. В ноябре 2009 года актер обратился к патриарху Кириллу с просьбой временно освободить его от священнического служения из-за финансовых трудностей в семье и невозможности совмещать кино с церковными правилами. В феврале патриарх удовлетворил его просьбу.
Возвращение Ивана Охлобыстина в кино и роль Доктора Быкова.
В 2010 году Охлобыстин обрел всероссийскую популярность благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в комедийном сериале «Интерны». Персонаж быстро стал народным, а проект имел оглушительный успех. Язвительный, саркастичный, картавый доктор с проблемами с агрессией стал особой изюминкой ситкома. «Интерны» выходили в течение 6 лет.
Сериал рассказывает о работе четырех неопытных интернов, которые постоянно попадают в нелепые ситуации, за что получают выговоры от заведующего Андрея Евгеньевича Быкова. Он обладает сложным характером и особым педагогическим подходом. Лучший друг Быкова — врач-венеролог Иван Натанович Купитман. Руководит всеми главврач больницы Анастасия Константиновна Кисегач, имеющая романтические отношения с Быковым.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня.
Роль доктора Быкова настолько понравилась актеру, что он решил вернуться в кино окончательно. С декабря 2010 года он вел в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской на территории РФ) блог от имени своего персонажа, где перемежал факты собственной биографии с событиями жизни вымышленного героя.
Семья Ивана Охлобыстина и его взгляды на жизнь.
С 1996 года Иван Охлобыстин женат на актрисе Оксане Арбузовой. Они познакомились в начале 1990-х годов во время учебы во ВГИКе, в артистическом клубе «Маяк». По воспоминаниям самого актера, придя в клуб, он заметил, что «там все девушки с кавалерами, и только одна — с двумя», но это его не смутило.
«Я, нахал такой, подошел и говорю: “Мадемуазель, а не предпринять ли нам с вами романтическую поездку по ночной Москве?” Она подумала, выпила стоявший перед ней стакан водки, поставила и говорит: “А почему бы и нет? Только обещайте меня отвезти домой!” — рассказывал он в интервью.
С тех пор Иван и Оксана больше не расставались, они поженились спустя месяц после знакомства. За годы брака у пары родились шестеро детей: дочери Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, а также сыновья Василий и Савва. Старшие дочери Евдокия и Анфиса выросли, вышли замуж и стали родителями. На сегодняшний день у Охлобыстина трое внуков.
Артист признавался, что он очень мягкий отец и дедушка, особенно перед девочками.
«Абсолютно перед девчатами бессилен. Они мной как вертели, как баранкой на палочке, так и вертят. А ребята также. Я очень мягкий», — говорил он.
По словам артиста, ради содержания своей огромной семьи он работает не покладая рук. Из‑за постоянной работы он проводит с внуками не так много времени, как хотелось бы, и поэтому считает себя не лучшим дедушкой.
Интересные факты об Иване Охлобыстине к его 60-летию.
Жизнь артиста полна непредсказуемости и неожиданных поворотов, поэтому интересных фактов в его биографии хватает. «Известия» выбрали топ-7 интересных фактов об артисте.
Дома у Охлобыстина есть мини-коллекция ружей, и он состоит в Союзе охотников и рыболовов России. Помимо этого, актер увлекается ювелирным делом, создавая украшения в стиле киберпанк, и имеет разряд по шахматам. В молодости Охлобыстин был байкером, увлекался роком и сделал множество татуировок. Однако после тяжелой аварии, в которой едва выжил, с мотоциклами завязал. В 2010-х годах Охлобыстин работал креативным директором компании «Евросеть», а позже занимал аналогичную должность в компании Baon.После возвращения из армии и восстановления во ВГИКе Охлобыстин активно участвовал в общественной деятельности. Вскоре он занял пост секретаря Союза кинематографистов — должность, которая предполагает серьезную организационную и представительскую работу.