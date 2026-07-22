Ушел в священники на пике карьеры, а затем вернулся на экран: Ивану Охлобыстину 60 лет

В 2000 году Охлобыстин оставил кино и бурную светскую жизнь, а в 2001 году был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Сначала он служил в Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ, но уже в конце года вернулся в Москву, так как его жена плохо переносила жаркий климат. В столице он служил в храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком, а с 2005 года — в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.