Алмазная быль. В Ботсване добыли драгоценный камень весом 1305 карат

Новенький драгоценный камень был обнаружен с помощью рентгеновской установки, которая распознаёт крупные алмазы в породе ещё до того, как руда попадает в дробильный комплекс.
Рудник Карове славится сверхкрупными драгоценными камнями, которые здесь добывают. Там были найдены такие камни, как Lesedi La Rona (1109 карат), Sewelo (1758 карат) и Motswedi (2488 карат). К слову, масса крупнейшего за всю историю алмаза ювелирного качества под названием Куллинан (или «Звезда Африки») составляла 3106 карат.
Добыча алмазов — ключевая отрасль экономики Ботсваны: она формирует около трети бюджета и примерно 75% валютных поступлений. Страна является крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России.
Интересно, что сейчас отрасль в Ботсване столкнулась с трудностями. Глобальный спрос на камни уменьшается из-за того, что на рынок давит конкуренция с лабораторно выращенными синтетическими алмазами. Из-за этого Ботсвана накопила рекордные запасы алмазов (около 12 миллионов карат), что почти вдвое превышало допустимый правительственный уровень. Это вынуждает страну сокращать добычу, чтобы цена на камни не падала.