Алмазная быль. В Ботсване добыли драгоценный камень весом 1305 карат

Интересно, что сейчас отрасль в Ботсване столкнулась с трудностями. Глобальный спрос на камни уменьшается из-за того, что на рынок давит конкуренция с лабораторно выращенными синтетическими алмазами. Из-за этого Ботсвана накопила рекордные запасы алмазов (около 12 миллионов карат), что почти вдвое превышало допустимый правительственный уровень. Это вынуждает страну сокращать добычу, чтобы цена на камни не падала.