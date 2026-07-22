Врач Хвостов объяснил, чем опасен бесконтрольный прием магния

По словам Хвостова, при превышении дозы у некоторых людей может начаться диарея и падение давления. Врач обратил внимание, что эффекты сильно зависят от работы почек, чем хуже они работают, тем выше риск и тяжесть симптомов. «Для здоровых почек разовый прием большой дозы, например 3000 мг в виде слабительного не приведет к проявлению токсических проявлений, а если есть почечная недостаточность, то уже 350 мг в сутки при регулярном приеме могут вызвать токсические проявления», — добавил он.