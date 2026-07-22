Врач Хвостов объяснил, чем опасен бесконтрольный прием магния

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Употребление магния — популярной добавки для борьбы со стрессом у россиян — свыше 350 мг в сутки может привести к падению давления, сонливости и диарее. Сильная передозировка способна привести к остановке сердца, сообщил ТАСС замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук Михаил Хвостов.
Магний в последние годы входит в число самых популярных видов биодобавок у россиян. Он играет ключевую роль в работе нервной системы и мышц. Его дефицит часто связывают с нарушениями сна, раздражительностью и повышенной утомляемостью. В отличие от антидепрессантов, магний отпускается без рецепта.
«Бесконтрольный прием магния может быть опасен, поэтому важно помнить: верхний допустимый предел для добавок составляет 350 мг в сутки, не считая еды. Передозировка возможна, в первую очередь, при почечной недостаточности, вызывая падение давления и угнетение дыхания», — сказал собеседник агентства.
Медик перечислил симптомы передозировки, среди которых первый тревожный признак — исчезновение сухожильных рефлексов и сонливость. Далее следуют резкое падение давления и угнетение дыхания, а при концентрации выше 5 миллимоль на литр возможна остановка сердца.
По словам Хвостова, при превышении дозы у некоторых людей может начаться диарея и падение давления. Врач обратил внимание, что эффекты сильно зависят от работы почек, чем хуже они работают, тем выше риск и тяжесть симптомов. «Для здоровых почек разовый прием большой дозы, например 3000 мг в виде слабительного не приведет к проявлению токсических проявлений, а если есть почечная недостаточность, то уже 350 мг в сутки при регулярном приеме могут вызвать токсические проявления», — добавил он.
Хвостов уточнил, что в случае превышения дозы магния и возникновении легкой тошноты достаточно отменить добавку и пить воду — здоровые почки выведут избыток за сутки. «Если же появились спутанность сознания или гипотония, необходим срочный вызов скорой: антидотом служит внутривенный кальция глюконат. При почечной недостаточности даже при небольшой передозировке требуется врачебный контроль, а в тяжелых случаях — гемодиализ», — подчеркнул эксперт.