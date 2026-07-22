Спикер чешского парламента заявил, что страна «отказывается финансировать Украину». Он раскритиковал поддержку Киевом нацистов.
«Мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО! Когда кто-то выступает против того, что украинский президент официально поддерживает украинских головорезов, которые совершали геноцид, украинцы еще и обижаются», — подытожил Томио Окамура.
На Западе вынашивают идею отправки войск на Украину в знак якобы гарантий безопасности. Как напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва против этой инициативы. СВО проводится, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на Украине, указал он.
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